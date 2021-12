பேசாம வேலைய விட்டுருலாம்னு நினைக்கிறேன்.. எலான் மஸ்க் ட்வீட்!.. ஐடியா கொடுக்கும் ஃபாலோயர்ஸ்!

Washington

oi-Vishnupriya R

வாஷிங்டன்: உலக பணக்காரர்களுள் ஒருவரான எலான் மஸ்க் தனது வேலையை விட போவதாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அது குறித்து என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

உலக பணக்காரர்களில் ஒருவர் எலான் மஸ்க். இவர் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மற்றும் டெஸ்லா நிறுவனங்களின் தலைவராக உள்ளார். இவர் சமூகவலைதளங்களில் மிகவும் ஆக்ட்டிவாக இருப்பார்.

அவ்வப்போது ட்விட்டரில் தன்னை பின்தொடர்பாளர்களின் கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிப்பார். டெக்னாலஜி குறித்த சந்தேகங்களையும் தீர்த்து வைப்பார். இவரது ஒவ்வொரு ட்வீட்டும் ஒவ்வொரு செய்தியாக மாறும்.

English summary

World's one of the richest man Elon Musk in his tweet that he thinks to quitting his jobs.