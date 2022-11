எப்போதும் துப்பாக்கியுடன் தான் இருப்பார் போல..இணையத்தை உறைய வைத்த எலான் மஸ்க்கின் ட்விட்..என்னாச்சு?

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: எலான் மஸ்க் தனது படுக்கை அருகே இரண்டு துப்பாக்கிகளை வைத்திருக்கும் படத்தை ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ளார். எலான் மஸ்க்கின் இந்த் ட்விட் நெட்டிசன்கள் மத்தியில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. எலான் மஸ்க் துப்பாக்கி கலாசாரத்தை ஆதரிக்கிறாரா? என்றும் நெட்டிசன்கள் பலர் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

உலக பெரும் பணக்காரர் எலான் மஸ்க். ஸ்பேஸ் எக்ஸ், டெஸ்லா உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் தலைவரான இவர் கடந்த மாதம் 44 பில்லியன் கொடுத்து ட்விட்டரை வாங்கினார்.

உலக அளவில் செய்திகளில் அதிகம் எலான் மஸ்க் பெயர் அடிக்கடி வந்து கொண்டு இருக்கும்.

English summary

Elon Musk posted a picture on Twitter of two guns next to his bed. Elon Musk's tweet has become a big talking point among netizens. Does Elon Musk Support Gun Culture? Many netizens are also asking questions.