அமெரிக்காவில் பனியால் வந்த சோதனை! சர்வீஸ் சென்ற காருக்கு நேர்ந்த கதியை பாருங்க!

வாஷிங்டன்: வட அமெரிக்காவில் வீசிய கடும் பனிப்புயல் அங்குள்ள மக்களை நடுநடுங்க வைத்தது. பாம் புயல் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த பனிப்புயல் ஒரு தலைமுறை காணாத அளவுக்கு அதீத குளிரைக் கொண்டு வந்தது. வெப்பநிலை மைனஸ் 10 டிகிரிக்கும் கீழ் சென்றதால் உறைபனிகளால் மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் முடங்கியிருந்தது. இந்த நிலையில், புயலினால் ஏற்பட்ட கடும் பாதிப்புகள் குறித்த வீடியோக்கள் தற்போது இணையத்தில் ஒவ்வொன்றாக பரவி வருகிறது.

அமெரிக்காவில் கடந்தவாரங்களில் கடுமையான பனிப்புயல் வீசியது. ஆர்க்டிக் பிரதேசத்தில் இருந்து கிளம்பிய இந்த பனிப்புயல் பாம் புயல் என்று அழைக்கப்பட்டது.

சுமார் 65 க்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புகளும் இந்த தலைமுறை காணாத பனியால் ஏற்பட்டது. அமெரிக்காவில் வழக்கமாக கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை ஒட்டியுள்ள காலங்களில் கடுமையான பனிப்பொழிவு இருக்கும் என்றாலும் நடப்பு ஆண்டில் மிக அதிகமாக இருந்தது.

