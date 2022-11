'நான் ஏலியன் தான்' நெட்டிசனின் கேள்விக்கு பதில்.. அதிரடிகளுக்கு மத்தியில் ஃபன் பண்ணும் எலான் மஸ்க்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: நெட்டிசன் ஒருவரின் கேள்விக்கு பதிலளித்த எலான் மஸ்க் ''நான் ஒரு வேற்றுகிரகவாசி.. எனது சொந்த கிரகத்திற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன்'' என்று பதில் அளித்தார். தற்போது இந்த ட்விட் இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

பிரபல சமூக வலைத்தளமான ட்விட்டரை உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

கருத்து பரிமாற்றங்களுக்கு முக்கிய சமூக வலைத் தளமாக விளங்கும் ட்விட்டரை கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் உலகின் நம்பர் 1 பணக்காரரும் டெஸ்லா, ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனருமான எலான் மஸ்க் வாங்கியிருந்தார்.

ரைட்டு! ஒரு பக்கம் ஆட்குறைப்பு செஞ்சா.. மறுபுறம் முடங்கிய ட்விட்டர்! என்ன செய்ய போகிறார் எலான் மஸ்க்

English summary

In response to a question from a netizen, Elon Musk replied, "I'm an alien... trying to get to my own planet." Now this tweet is going trend on the internet.