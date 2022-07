வெளிநாடு போய்ட்டு வந்து பையை திறந்து பார்த்தா? அதிர்ச்சியில் உறைந்த ஆஸ்திரிய பெண்.. பரபர சம்பவம்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: குரோஷியா நாட்டில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விட்டு வீட்டில் வந்து ஆசையோடு சூட்கேசை திறந்த நிலையில், அதில் இருந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக 18 தேள்கள் படையெடுத்து வந்த ஆஸ்திரிய பெண் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார்.

வெளிநாடு பயணம் போகும் எல்லாரும், சுற்றுலா சென்ற நாட்டில் கிடைக்கும் வித்தியாசமான பல பொருட்களை வீட்டுக்கு வாங்கி வருவது வழக்கம்.

அதுவும் நம் நாட்டில் கிடைக்காத பொருட்களை பலரும் ஆர்வத்துடன் வாங்குவர். இதேபோல் வெளிநாட்டில் இருந்து வாங்கி விட்டு, சொந்த ஊர் திரும்பியதும் அதனை வீட்டில் வந்து அதை ஆசை ஆசையாய் திறந்து பார்ப்பதும் வழக்கம்.

English summary

An Austrian woman was shocked to find 18 scorpions invading her suitcase one after the other when she came home from a trip to Croatia.