பசி குறியீடு.. 101வது இடத்தில் இந்தியா.. பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், நேபாளம் நம்மை விட முன்னேற்றம்

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: உலகளாவிய பசி குறியீட்டில் இந்தியா மொத்தமுள்ள 116 நாடுகளில் 101வது இடத்தில் உள்ளது.

பசி தீவிரமானது என அடையாளம் காணப்பட்ட 31 நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். கடந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட உலகளாவிய பசி குறியீட்டில் 107 நாடுகளில் இந்தியா 94 வது இடத்தில் இருந்தது.

தற்போதுள்ள பட்டியலின்படி, இந்தியாவை விட 15 நாடுகள் மட்டுமே மோசமாக உள்ளன.

English summary

India ranks 101st out of 116 countries in the Global Hunger Index, India is one of 31 countries identified as having severe hunger. India was ranked 94th out of 107 countries in the Global Hunger Index released last year.