கம்பீர தோற்றம்.. நமீபியாவில் நிற்கும் இந்தியாவின் 'புலி விமானம்'.. என்ன விஷயம் தெரியுமா?

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: இந்தியாவுக்கு சீட்டாக்களை கொண்டு வருவதற்காக இந்திய விமானம் ஒன்று புலியின் முகத்தோற்றத்துடன் நமீபியா சென்றுள்ளது. புலி முகம் கொண்ட அந்த விமானத்தின் புகைப்படத்தை நமீபியாவில் உள்ள இந்திய தூதரகம் ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ளது. தற்போது இந்த புகைப்படம் சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

உலகிலேயே வேகமாக ஓடக்கூடிய விலங்கினமான சீட்டா (சிவிங்கி புலிகள்) இந்தியாவில் ஒரு காலத்தில் அதிக அளவில் இருந்தன.

ஆனால், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆட்சி செய்த மன்னர்கள், ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பொழுதுபோக்குக்காக சீட்டாக்களை வேட்டையாடினர்.

English summary

An Indian plane with the face of a tiger has gone to Namibia to bring cheetahs to India. The Indian Embassy in Namibia posted a photo of the aircraft with a tiger face on Twitter.