அடங்கேப்பா சூப்பர்.. 'வேற லெவல் அப்டேட் கொடுத்த கூகுள்'.. பயனர்கள் குஷி!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: பிரபல தேடுபொறி நிறுவனமான கூகுளில் புதிதாக மல்டி செர்ச் ஆப்ஷன் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய வசதியினை, வருகிற அக்டோபர் மாதம் முதல் அமெரிக்க பயனர்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் என கூகுள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

வழி தேடுவது முதல் எந்த ஒரு பொருளை பற்றியும் எதைப்பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றாலும் நாம் முதலில் தேடுவது இணையமாகத்தான் இருக்கும்.

அசோக் கெலாட் மீது அதிருப்தி.. காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு சோனியாவின் கவனத்தை பெறும் 3 தலைவர்கள்!

English summary

The famous search engine company Google has introduced a new multi search option facility. According to Google, US users can use this new feature from October.