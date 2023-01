ஒரு லாரி அளவு இருக்கும்.. பூமியை நெருங்கிய சிறு கோள்.. என்ன நடந்தது.. நாசா கொடுத்த அப்டேட்

ஒரு பெரிய டிரக் அளவிலான சிறுகோள் ஒன்று பூமியை மிக நெருக்கமாக கடந்து சென்றதாக நாசா விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: சூரியனை நீள்வட்டபாதைகளில் ஒவ்வொரு கோள்களும் சுற்றி வருவதை நாம் அனைவரும் படித்து அறிந்து இருக்கிறோம். அதேபோல் சிறுகோள்கள், தூசி, கற்கள், பனிக்கட்டி உள்ளிட்டவை இணைந்த ஏராளமான கலவைகளும் சூரியனை நீள்வட்டப் பாதையில் சுற்றி வருகின்றன. அந்த வகையில், ஒரு பெரிய டிரக் அளவிலான சிறுகோள் ஒன்று பூமியை மிக நெருக்கமாக கடந்து சென்றதாக நாசா விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சிறுகோள் 11 அடி முதல் 28 அடி கொண்டதாக இருக்கலாம் என்று விஞ்ஞானிகள் மதிப்பிட்டனர்.

நாம் வாழும் இந்த பூமி மற்றும் பல்வேறு பேரதிசயங்களை கொண்டது. அதேபோல், பிரபஞ்சமும் கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுக்கு பெரும் அதிசயங்களை உள்ளடக்கியது.

ஒவ்வொரு சூரியக் குடும்பத்திலும் எண்ணற்ற கோள்கள் உள்ளன. பல்வேறு பேரதிசயங்களை கொண்ட இந்த பிரபஞ்சம் தொடர்பான ஆய்வுகளில் பல்வேறு நாட்டு விஞ்ஞானிகளும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

An asteroid the size of a truck has made a very close pass to Earth, NASA scientists have reported. Scientists estimate that the asteroid could be between 11 feet and 28 feet across.