'2014-ம் ஆண்டில் பூமியில் விழுந்த விண்கல்'. . இப்போது கடலில் தேடும் விஞ்ஞானிகள் .. எதற்காக தெரியுமா?

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: கடந்த 2014-ம் ஆண்டு பூமியில் விழுந்ததாக கூறப்படும் விண்கல்லை தேடும் பணியில் விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதற்காக பபுவா நியூ கினியா கடல்பகுதியில் தேடும் பணி நடந்து வருகிறது.

சூரியக்குடுமபத்தில் உள்ள 8 கோள்களில் பூமியில் மட்டுமே உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான சூழல் உள்ளது. இது ஒரு அதிசயம் என்று கூட சொல்லலாம்.

இதேபோல் நமது கற்பனைக்கு எட்டாத, விண்மீன் கூட்டம், பால்வெளி அண்டம் என ஏராளமான அதிசயங்கள் விண்ணில் நிறைந்திருக்கின்றன. அது தொடர்பான ஆய்வுகளிலும் தொடர்ந்து விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள்.

ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி மீது விண்கல் மோதியதா? என்ன நடந்தது? நாசா என்ன சொல்கிறது?'

English summary

Scientists are engaged in the search for a meteorite that is said to have fallen on Earth in 2014. A search operation is underway in the Papuan sea for this.