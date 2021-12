டெல்டா அலை உச்சத்தை விட 3 மடங்கு அதிகரிக்கும் ஓமிக்ரான் - அமெரிக்க பல்கலைக்கழகம் கணிப்பு

Washington

oi-Jeyalakshmi C

வாஷிங்டன்: ஓமிக்ரான் தொற்று ஜனவரி மத்தியில் உச்சம் அடையும் எனவும் அப்போது தினமும் மூன்றரை கோடி பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் எனவும் அமெரிக்க பல்கலைக்கழகம் கணித்துள்ளது. ஏப்ரல் மாதத்தில் டெல்டா அலை உச்சத்தை விட இது 3 மடங்கு அதிகம் ஆகும் எனவும் அந்த பல்கலைக்கழக ஆய்வு முடிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகம் முழுவதும் 28 கோடி மக்களை பாதித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ். பல நாடுகளில் ஓமிக்ரான் வைரஸ் தொற்று அலையும் வீசத் தொடங்கி விட்டது. தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்ட ஓமிக்ரான் வைரஸ் அதிதீவிரமாக பரவக்கூடியது என தகவல்கள் வெளியாகின. இந்த வைரஸ் கவலைக்குரிய திரிபு என உலக சுகாதார அமைப்பு வகைப்படுத்தி அறிவித்துள்ளது.

புதிய வகை உருமாறிய கொரோனாவான ஓமிக்ரான் வைரஸ் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு பரவி உள்ளது.

வேகமாக பரவக்கூடிய இந்த வைரஸ் காரணமாக பல்வேறு நாடுகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. டெல்டாவை விட அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்றாலும் வேகமாக பரவக்கூடிய வைரஸ் இது என்பதால் பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

ஓமிக்ரான் அச்சம்: உ.பி தேர்தலை ஒத்திவைக்க பிரதமர் & தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அலகாபாத் ஐகோர்ட் வேண்டுகோள்

English summary

The Institute for Health Metrics and Evaluation an independent global health research centre at the University of Washington said, The next two months will witness as many as 300 crore Omicron cases across the globe but the infection-fatality rate will be lower than the Delta wave by around 97-99 per cent, Thursday.