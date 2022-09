இந்திய மண்ணில் களமிறங்கியது சீட்டாக்கள்..தனது பிறந்தநாளில் குனோ பூங்காவில் விடுவித்தார் பிரதமர் மோடி

Washington

oi-Mani Singh S

போபால்: வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட 8 சீட்டாக்களை தனது பிறந்தநாளான இன்று பிரதமர் மோடி மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள குனோ தேசிய பூங்காவில் விடுவித்தார். இதன் மூலம் 70 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மீண்டும் இந்தியாவில் சீட்டா வகை சிறுத்தைப்புலிகள் கம்பீர நடைபோடுகிறது.

சிறுத்தைகளில் 4 வகை இனங்கள் உண்டு. இதில் உலகிலேயே மிக வேகமாக ஓடக்கூடிய விலங்கினமான சீட்டா (சிவிங்கி புலிகள்)வும் சிறுத்தைப்புலி இனத்தில் ஒன்றாகும்.

இந்தியாவில் ஒரு காலத்தில் இந்த சீட்டாக்கள் அதிக அளவில் இருந்தன. ஆனால், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆட்சி செய்த மன்னர்கள், ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பொழுதுபோக்குக்காக சீட்டாக்களை வேட்டையாடினர்.

பாதுகாப்பாக இந்தியா வரும் சீட்டாக்கள்.. விமானத்தில் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் தெரியுமா?

English summary

Prime Minister Modi released 8 imported cheetahs at Kuno National Park in Madhya Pradesh on his birthday today. With this, after 70 years, cheetahs are once again walking majestically in India.