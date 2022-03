உக்ரைனில் போருக்கு இடையே.. ஆசியர்களுக்கு இனபாகுபாடு.. மாணவர்களை சீண்டும் பாதுகாப்பு படையினர்

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: உக்ரைனில் போர் நடப்பதால் அங்கிருந்து நாடு திரும்பும் ஆப்பிரிக்கா, ஆசிய மாணவர்களிடம் காட்டப்படும் இனபாகுபாட்டை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அமெரிக்க செனட்டர், அமெரிக்காவுக்கான உக்ரைன் தூதரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா படையெடுத்து போர் தொடுத்து வருகிறது. 9வது நாள் ஆனபோதிலும் போர் இன்னும் முடிவடையவில்லை.தொடர்ந்து உக்ரைனில் பல்வேறு நகரங்களில் தாக்குதல் நடந்து வருகிறது.

இதற்கிடையே ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே நடந்த பேச்சுவார்த்தையிலும் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை. இதனால் போர் முடிவுக்கு வருவதில் சிக்கல் உள்ளது. இதனால் அங்குள்ள மக்கள் தொடர்ந்து பாதுகாப்பான இடங்களை நோக்கி வெளியேறி வருகின்றனர்.

English summary

The US senator has urged the Ukrainian ambassador to the US to take action to prevent racism against African and Asian students returning home from the war in Ukraine.