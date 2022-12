இந்தியாவை போல எங்களுக்கும் 'டிஸ்கவுண்ட்' கொடுங்க.. பாகிஸ்தானுக்கு பல்ப் கொடுத்த ரஷ்யா

Washington

வாஷிங்டன்: ரஷ்யாவிடம் இருந்து இந்தியா சலுகை விலையில் கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல் செய்து வரும் நிலையில், தங்கள் நாட்டிற்கும் 30-40 சதவீத சலுகையில் கச்சா எண்ணெய் வழங்குமாறு பாகிஸ்தான் விடுத்த கோரிக்கையை ரஷ்யா நிராகரித்துள்ளது. இதனால், பாகிஸ்தான் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளது.

உக்ரைன் மீது கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ரஷ்யா போர் தொடுத்தது.

அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளின் எச்சரிக்கையை கண்டு கொள்ளாத ரஷ்யா, தங்கள் நாட்டின் இறையாண்மையை பாதுகாக்க இந்த போரை தொடங்கியிருப்பதாக கூறி உக்ரைன் மீது தாக்குதல் நடத்த தொடங்கியது.

English summary

While India is buying crude oil from Russia at a concessional rate, Russia has rejected Pakistan's demand to supply crude oil to their country at a concessional rate of 30-40 percent. Due to this, Pakistan is very disappointed.