என்னங்க இது புதுசா! வளிமண்டலத்தில் தென்பட்ட திடீர் நீல நிற 'குமிழ்கள்'.. விளக்கம் அளித்த நாசா

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: பூமியின் வளிமண்டலத்தில் இரண்டு இடங்களில் நீல நிறத்தில் ஒளிரும் குமிழ்கள் தென்பட்டதாக நாசா வெளியிட்ட படம் இணையத்தில் வேகமாக பரவியது. தற்போது இது குறித்து நாசா விளக்கமளித்துள்ளது.

நாம் வாழும் இந்த பூமியில் இன்னும் மனித இனத்தால் கண்டுபிடிக்க முடியாத பல ஆச்சர்யங்கள் நிறைந்து இருக்கின்றன.

பூமி மட்டும் அல்ல பிரபஞ்சத்திலும் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஏராளமான அதிசயங்கள் நிறைந்துள்ளன.

English summary

An image released by NASA showing blue glowing bubbles in two places in the Earth's atmosphere went viral on the Internet. Now NASA has explained about this.