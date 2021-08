சில வாரங்களில் தலைகீழ் மாற்றம்.. தாலிபான்கள் கைகளுக்கு சென்ற அமெரிக்க ஆயுதங்கள்.. இது எப்படி நடந்தது

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: தாலிபான்களை ஒடுக்க அமெரிக்க அளித்த UH-60 பிளாக் ஹாக் ஹெலிகாப்டர்கள் உள்ளிட்ட பல அதி நவீன ஆயுதங்கள் இப்போது தாலிபான்கள் கைகளுக்கே சென்றுள்ளதாக அமெரிக்காவின் தேசியப் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் தெரிவித்துள்ளார்.

2001ஆம் ஆண்டு தொடங்கிக் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக அமெரிக்கப் படைகள் ஆப்கனில் தான் இருந்தன. தாலிபான்களின் ஆதிக்கம் அதிகரிக்காமல் அமெரிக்கப் படைகள் பார்த்துக் கொண்டன.

கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் ஆப்கனில் இருந்து அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறத் தொடங்கின. இதற்காகவே இத்தனை ஆண்டுகள் காத்திருந்த தாலிபான்கள் உடனடியாக ஆப்கன் படைகள் மீது தங்கள் தாக்குதலைத் தொடங்கிவிட்டன.

English summary

White House acknowledged Tuesday that the Taliban had amassed a significant amount of US military equipment. Taliban took over Afghan in weeks after US troops left.