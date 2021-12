விண்வெளிக் குப்பைகளால் ஆபத்து.. விண்வெளி ஆய்வு மைய சுற்றுவட்ட பாதையை மாற்றும் நாசா

Washington

வாசிங்டன்: 1994 ஆம் ஆண்டு ஏவப்பட்ட ரஷ்யா ராக்கெட்டின் குப்பைகள் மோதும் அபாயம் காரணமாக சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் சுற்றுவட்ட பாதையை நாசா மாற்றியமைக்க உள்ளது.

சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு நிலையமான அது பூமியிலிருந்து சுமார் 400 கிலோ மீட்டருக்கு அப்பால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்கா ரஷ்யா கனடா ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் இணைந்து இந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்தை நிறுவியுள்ளன.. இந்த மையத்தில் அமெரிக்கா ரஷ்யா உள்ளிட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த விண்வெளி வீரர்கள் தங்கியிருந்து ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்..

இந்த நிலையில் விண்வெளியில் சுற்றும் செயற்கைக்கோள்களை ஏவுகணைகளை வீசி அளிக்கும் ரஷ்யாவின் செயலால் விண்வெளியில் இருக்கும் ஏழு விண்வெளி வீரர்களுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்க எச்சரித்தது.

English summary

The international space station is set to change orbit today NASA is planning to reclaim the orbit of the International Space Station due to the risk of a collision with a Russian rocket launched in 1994. The wreckage of the Pegasus rocket, which was launched by Russia on May 19, 1994, is a space debris named 39915. Parts of the rocket have been orbiting in space since it was destroyed on June 3, 1996