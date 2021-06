கியூபா விவகாரத்தில் மட்டும்... டிரம்பை பின்பற்றும் அதிபர் பைடன்.. ஏன் தெரியுமா? விரிவான அலசல்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: கியூபா மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள பொருளாதாரத் தடையைக் கண்டிக்கும் விதமாக ஐநா சபையில் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு எதிராக அமெரிக்கா வாக்களித்துள்ளது.

கரிபியன் நாடுகளில் ஒன்றான கியூபாவில் மனித உரிமை அத்துமீறல் நடைபெறுவதாக அமெரிக்கா தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வருகிறது. கியூபாவில் 1959ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் மூலம் பிடல் காஸ்ட்ரோ ஆட்சியைப் பிடித்ததிலிருந்தே இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு தான்.

இதனால் கியூபா மீது அமெரிக்கா பல ஆண்டுகளாகப் பொருளாதாரத் தடைகளை வித்துள்ளது. அதேபோல இந்த ஆண்டும் ஜனவரி மாதம் கியூபா மீது அமெரிக்கா பொருளாதாரத் தடையை விதித்தது.

English summary

United States voted against a U.N. resolution on condemned the American economic embargo of Cuba. Biden govt maintaining the Trump administration’s opposition and refusing to return to the Obama administration’s 2016 abstention.