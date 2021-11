ஒபெக் நாடுகளுக்கு செக்.. கச்சா எண்ணெய் விலையை கட்டுப்படுத்த பைடன் அதிரடி.. இந்தியா நிலைப்பாடு என்ன?

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: ஒபெக் நாடுகள் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியைக் குறைப்பது குறித்து ஆலோசித்து வரும் நிலையில், தங்கள் நாட்டில் கையிருப்பில் உள்ள கச்சா எண்ணெய்யைப் பயன்படுத்துவது குறித்து அதிபர் பைடன் விரைவில் முக்கிய முடிவெடுக்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்ட போது ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளும் அப்படியே முடங்கியது. கிட்டதட்ட அனைத்து நாடுகளிலும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.

பொதுமக்கள் அனைவரும் வீடுகளில் இருந்து பணிபுரியுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டன. இதனால் சர்வதேச பொருளாதாரம் பெரியளவில் வீழ்ச்சியடைந்தது.

ஓ.பி.எஸ். மகனுக்கு பரிவட்டம்; கையில் ஈட்டி; புதுசா தினுசா; பின்னணி என்ன?

English summary

US President Joe Biden is preparing to announce the release of oil from the nation’s Strategic Petroleum Reserve. Raise of crude oil price in the international market.