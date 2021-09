அஞ்சு பைடன் இந்தியாவுல.. அமெரிக்க அதிபர் சொன்ன ஜோக்.. உடனே செம்ம கவுண்டர் கொடுத்த மோடி

Washington

oi-Velmurugan P

வாஷிங்டன்: அஞ்சு பைடன் இந்தியாவுலா இருக்கிறதாகவும், ஒரு பைடன் இந்திய பெண்ணை திருமணம் செய்ததாக தேர்தல் சமயத்தில் என்னை பற்ற ஜோக்குகள் இந்தியாவில் பரவின என்று கூறி அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் வெகுவாக சிரித்தார்.

அப்போது உடனே கவுண்டர் கொடுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உங்களுக்காகவே இந்தியாவில் இருக்க பைடன்களை தேடுவதற்கு உதவுவதற்காகவே நான் ஆவணங்களோடு வந்திருக்கிறேன் என்று பதிலுக்கு ஜோக் அடித்தார்.

அப்போது பேசிய அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன், எனக்கு உறுதியாகத் தெரியவில்லை. ஆனால் நான் 1972 ம் ஆண்டு 28 வயதில் செனட்டராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டபோது, நான் பதவியேற்பதற்கு முன்பு, மும்பையில் பைடன் என்ற நபரிடமிருந்து எனக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது. நான் அதை பின்பற்ற முடியவில்லை என்று சொன்னேன் ... அடுத்த நாள் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில், இந்திய பத்திரிக்கைகள் இந்தியாவில் ஐந்து பைடன்கள் இருப்பதாக கூறின, " என்று கூறினார்.

English summary

US President Joe Biden joked about "five Bidens in India" and a Biden who "married an Indian woman", raising much laughter during their joint press meet with pm modi.