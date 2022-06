இனி அமெரிக்காவில் கருக்கலைப்பு சட்டபூர்வமானது இல்லை.. 50 ஆண்டு நடைமுறையை மாற்றிய உச்சநீதிமன்றம்

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் கருக்கலைப்பு உரிமையை தேசிய அளவில் சட்டபூர்வமாக்கிய 50 ஆண்டுகால உத்தரவை அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்திருக்கிறது. மேலும் இந்த தீர்ப்பு மூலம் கருக்கலைப்புக்கு தடை விதிக்கும் அதிகாரத்தை தனிப்பட்ட மாகாணங்களே மேற்கொள்ள வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவில் சில சட்டங்கள் பிற நாடுகளை ஒப்பிடும்போது முற்றிலும் வேறுபாடாக உள்ளது. இந்தியாவில் கருக்கலைப்பு என்பது சட்டத்துக்கு புறம்பானது.

இத்தகைய செயலில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அமெரிக்காவில் கருக்கலைப்பு உரிமை என்பது தேசிய அளவில் சட்டபூர்வமாக நடைமுறையில் இருந்தது.

English summary

The Supreme Court of the United States has overturned a 50-year-old order legalizing the right to abortion nationwide. The ruling has thus become an opportunity for individual provinces to exercise their power to prohibit abortion.