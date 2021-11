'எவ்வளவு பெரிய மாத்திரை..' பெயின் கில்லர் மாத்திரை என நினைத்து.. ஆப்பிள் ஏர்பாட்டை விழுங்கிய பெண்

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 27 வயது டிக்டாக் பிரபலம் பெயின் கில்லர் மாத்திரை என நினைத்து ஆப்பிள் ஏர்பாடை உட்கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமெரிக்காவின் பாஸ்டன் நகரைச் சேர்ந்தவர் இளம்பெண் ஒருவர் ஆப்பிள் ஏர்பாடை மாத்திரை என்று தவறாக நினைத்துக் கொண்டு உட்கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ, இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது. அதேநேரம் சிலர் அப்பெண்ணையும் சாடி வருகின்றனர்,

