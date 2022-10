“சீரியஸ்” ஆன மேட்டர்.. வட கொரியாவின் “ஷாக்” ட்ரீட்மெண்ட் - வரிந்துகட்டும் அமெரிக்கா! உறைந்த ஜப்பான்

Washington

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

வாஷிங்டன்: கண்டம்விட்டு கண்டம் பாய்ந்து தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகணை சோதனையை நடத்திய வட கொரியாவுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்து இருக்கும் அமெரிக்கா, தக்க பதிலடியை கொடுப்பது தொடர்பாக நட்பு நாடுகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது.

பசிபிக் பிராந்தியம் அமைந்திருக்கும் முக்கிய நாடான வடகொரியா அமெரிக்கா மற்றும் அதன் ஆதரவு நாடுகள், மேற்கத்திய நாடுகளுடன் மோதல் போக்கை கடைபிடித்து வருகிறது. தொடர்ந்து பலமுறை ஏவுகணை சோதனையும் நடத்தி வருகிறது.

வட கொரியாவுடனான மோதல் போக்கை கைவிட அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டார். வட கொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன்னை சந்தித்து அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தினார். அதன் பின்னர் ஏவுகணை சோதனைகளை குறைத்த வடகொரியா, மீண்டும் அதை தொடங்கி இருக்கிறது.

காஷ்மீர் டிஜிபி படுகொலை-உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கான சிறு பரிசாம்..பயங்கரவாத இயக்கம் கொக்கரிப்பு!

English summary

The United States, which has strongly condemned North Korea for conducting an intercontinental ballistic missile test, is consulting with its allies on how to respond appropriately.