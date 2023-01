இருவரின் அலட்சியம்.. அப்படியே முடங்கிய அமெரிக்கா.. விமானங்கள் தரையிறங்க காரணமே வேறயாம்! பரபர விசாரணை

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் சில நாட்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக அங்கு ஒட்டுமொத்த விமானச் சேவையும் முடங்கிப் போனது. இதனிடையே இதற்கான காரணம் என்ன என்பதை அமெரிக்க அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

அமெரிக்காவுக்கு இது போதாத காலம் போல... அடுத்தடுத்து அமெரிக்காவுக்கு பிரச்சினைகள் வரிசை கட்டி நிற்கிறது.. முதலில் அங்குக் கிறிஸ்துமஸ் காலத்தில் ஜீரோ டிகிரிக்கு கீழ் வெப்பம் சென்று நாடே உறைந்து போனது.

அடுத்து கலிபோர்னியா உள்ளிட்ட சில மாகாணங்களில் வெப்ப நிலை ரொம்பவே ஆபத்தான நிலைக்குச் சென்றது. இப்படி இயற்கை பாதிப்புகள் அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தடுத்து தலைவலியைக் கொடுத்தது.

English summary

US finds the person who is reason for mega commuter failure that causes flights grounded: US rules out cyber attack on flights grounded.