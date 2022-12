"நான் சாகப்போறேன.. என்னை பத்தி கவலைப்படாதீங்க.." கடைசி நொடியில் நாசாவுக்கு வந்த மெசேஞ்! என்னாச்சு

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் நாசாவுக்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு, "நான் சாகப் போறேன.. என்னைப் பத்தி கவலைப்படாதீங்க.." என்று ஒரு மெசேஞ் வந்தது. இதைப் பார்த்தவுடன் நாசா ஆய்வாளர்கள் சோகத்தில் ஆழ்ந்தனர். ஏன்! என்னாச்சு! வாங்க பார்க்கலாம்.

அமெரிக்காவின் நாசா தொடர்ச்சியாக பல்வேறு ஆய்வுகளைச் செய்து வருவது அனைவருக்கும் தெரியும். உலகின் பிற விண்வெளி மையங்கள் இப்போது தான் நிலா குறித்த ஆய்வுகளையே தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.

ஆனால், நாசா என்றைக்கோ நிலவில் ஆய்வுகளைச் செய்துவிட்டது. இப்போது நாசா செவ்வாய்க் கிரகம், சூரியன் குறித்தெல்லாம் ஆய்வுகளை நடத்தத் தொடங்கிவிட்டது. அதில் குறிப்பிடத் தகுந்த வெற்றிகளையும் பெறத் தொடங்கிவிட்டது.

English summary

Nasa's InSight lander send its last message from mars says it's power is going to off: Nasa's InSight lander went off in mars.