"காசு கொடுத்தா தான்.. இல்லைனா!" யூடியூபை இலவசமாக பயன்படுத்துபவரா? இனி அப்படி பார்ப்பது கஷ்டம் தான்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: பிரபல வீடியோ தளமான யூடியூப் இலவசமாக வீடியோ பார்ப்பவர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் புதிய அறிவிப்பை அந்நிறுவனம் வெளியிட்டு உள்ளது.

நெட்பிளிக்ஸ் போன்ற வீடியோ தளங்களுக்கு எல்லாம் முன்னோடி என்றால் அது யூடியூப் தான். கடந்த 2005இல் தொடங்கப்பட்ட யூடியூப், அப்போதே அமெரிக்காவில் ஹிட் அடித்தது.

இந்த தளத்தை 2006இல் கூகுள் வாங்கிய பின்னர், அசுர வளர்ச்சி தான். இப்போது உலகம் முழுவதும் மிகவும் அதிகம் விசிட் செய்யப்படும் தளங்களில் ஒன்றாக யூடியூப் உள்ளது.

உன் சமையல் அறையில் நான் உப்பா சர்க்கரையா.. இருங்க யூடியூபை கேட்டுச்சொல்றேன்.. படுத்துறானுகளே!

English summary

YouTube is planning to introduce five unskippable ads for free user: five ads in youtube if you are using it for freee.