அன்னதானப்பிரபுவே..சபரிமலையில் மூன்று வேளை அன்னதானம்!.. என்னென்ன ஸ்பெஷல்..இதோ மெனு!

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சபரிமலை: ஐயப்பனை தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்களுக்கு மூன்று வேளையும் அன்னதானம் வழங்கும் திட்டம்

தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பக்தர்கள் பசியாற உண்டு மனதார ஐயப்பனை தரிசனம் செய்யலாம். சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு அன்னதான பிரபு என்ற பெயரும் உள்ளது. மாலை அணிந்து வரும் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் அளித்தால் ஐயப்பன் அருள் பரிபூரணமாக கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

இந்த ஆண்டும் நேற்று முதலாக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக வந்த வண்ணம் உள்ளனர். இந்த முறை கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் இல்லாவிட்டாலும் ஆன்லைன் முன்பதிவு கட்டாயம் என கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கும் திட்டமும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே நேரத்தில் 5 ஆயிரம் பேர் அமர்ந்து உண்ணும் வசதிக் கொண்ட அன்னதான மண்டபத்தில் காலை 7 மணி முதல் 11 மணி வரை உப்புமா, சுக்கு காபியும், மதியம் 12.30 முதல் 3.30 வரை அளவில்லா மதிய சாப்பாட்டுடன், காய்கறி கூட்டு, பொறியலும், மாலை 4 மணி முதல் இரவு வரை பயறு கஞ்சி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சபரிமலை சீசன்..ஆந்திரா, தெலுங்கானா ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. கோவை வழியாக ஸ்பெஷல் ரயில்கள்

English summary

A plan to provide alms three times a day to devotees who come to have darshan of Ayyappan has been started. Devotees can eat and have darshan of Lord Ayyappa. Sabarimala Ayyappan also has the name Annadana Prabhu. It is believed that offering food to the devotees who wear garlands will get the blessings of Lord Ayyappan.