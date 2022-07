ஆடி அமாவாசை.. மறைந்த முன்னோர்கள் மகிழ்ச்சியடைய இந்த புனித தலங்களில் தர்ப்பணம் கொடுங்களேன்!

Spirtuality

சென்னை: தட்சிணாயன காலத்தில் வரும் ஆடி அமாவாசை, நம்முடன் வாழ்ந்து மறைந்த முன்னோருக்கு முக்கியமான நாள். முன்னோர் வழிபாட்டை ஆடி அமாவாசையன்று காலையே துவங்க வேண்டும் அன்றைய தினம் ஏதாவது ஒரு தீர்த்தக்கரைக்குச் சென்று தர்ப்பணம் செய்துவரவேண்டும். ஆடி அமாவாசை 28ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை கடைபிடிக்கப்படுகிறது. காசி, கயா, ராமேஸ்வரம் போன்ற திருத்தலங்களுக்கு செல்ல முடியாதவர்கள் மாதம்தோறும் வரும் அமாவாசையன்று நமது ஊருக்கு அருகில் உள்ள புண்ணிய தலங்களுக்கு சென்று தர்ப்பணம் கொடுக்கலாம்.

அமாவாசை நாட்களில் புண்ணிய தலங்களுக்குச் சென்று தர்ப்பணம் கொடுப்பது மிகவும் புண்ணியத்தைத் தரும் பித்ரு தோஷத்தை நீங்கும். புனித தீர்த்த தலங்களுக்கு சென்று எள், தண்ணீர் இறைத்து பித்ருக்களின் தாகத்தைத் தீர்க்க வேண்டும். இவ்வாறு செய்தால், அவர்களுடைய ஆத்மா சாந்தி அடைவதுடன், அவர்களுடைய ஆசிகளும் நமக்குக் கிடைக்கும் என்பது உறுதி.

ஆடி அமாவாசையில் ராமேஸ்வர அக்னி தீர்த்தத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் புனித நீராடுவார்கள். அக்னி தேவனே நீராடிய தினம் என்பது நம்பிக்கை. அக்னி நீராடிய கடலில் நீராடுவோரின் பாவங்கள் தீரும் என சீதாதேவியே ஆசி அளித்துள்ளாராம். எனவேதான் ஆடி அமாவாசையன்று இங்கு நீராடுவதும் நீத்தார் கடன்களைச் செய்வதும் விசேஷமானது.

Aadi Amavasai 2022: (ஆடி அமாவாசை புனித நீராடி முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் தர புனித தலங்கள்) Aadi Amavasi, which falls during the Dakshinayana period , is an important day for the ancestors who lived with us and passed away. One should start the morning of Amavasya by singing the worship of the ancestors and on that day one should go to one of the tirthakaras and perform tarpanam.