ஆடி பவுர்ணமி..வியாழக்கிழமை விரதம் இருந்து அம்மனை வழிபட்டால் என்னென்ன நன்மைகள் தெரியுமா?

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: ஆடி பவுர்ணமி தினம் வியாழக்கிழமை வருகிறது. சிறப்பான இந்த நாளில் நாம் சிவபெருமானையும் மகாவிஷ்ணுவையும் வழிபட வேண்டும். இந்த ஆடிப் பௌர்ணமி தினத்தில் நாம் செய்ய வேண்டியவை என்ன என்பதையும் அதனால் நமக்கு ஏற்படும் சிறப்பான பலன்கள் என்ன என்பதையும் இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

தமிழ் மாதம் சூரியனை அடிப்படையாக கொண்டது. சூரியன் ஒவ்வொரு ராசியில் சஞ்சரிக்ககூடிய காலத்தை ஒவ்வொரு தமிழ் மாதமாக பின்பற்றப்படுகிறது.

அந்த வகையில் சூரியன் கடக ராசியில் சஞ்சரிக்கக்கூடிய மாதம் ஆடி மாதம். ஆடி மாதம் இறைத்துவம் பொருந்திய மாதந்தகளில் ஒன்று. இறைவனை வழிபடுவதற்காகவே ஒதுக்கப்பட்ட மாதமாகவும், விவசாயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட நம் முன்னோர்கள் அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஆடி பெருக்கு என்ற தினத்தை வைத்து விவசாய தொழிலை தொடங்கினர்.

English summary

Aadi Poornami Viratham and Benefits: ஆடி பவுர்ணமி விரதம் இருந்தால் என்னென்ன நன்மைகள்: Aadi Poornami day falls on Thursday. On this auspicious day we should worship Lord Shiva and Lord Vishnu. Here we can know what we should do on this Aadi Poornami day and what are the great benefits that will come to us.