ஐப்பசி அமாவாசை.. சகல ஐஸ்வர்யம் பெருகும்.. பிரிந்த தம்பதியர் ஒன்று சேரும் கேதார கௌரி விரதம்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சிவனுக்கான விரதங்களில் முக்கியமானது என்று கொண்டாடப்படும் கேதார கௌரி விரதம் ஐப்பசி மாதத்தில் அமாவாசை நாளில் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு இந்த விரதம் அக்டோபர் 27ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. குடும்பத்தில் கணவனின் வலிமை குறையும்போது மனைவியானவள் அவருக்குத் துணை நிற்க வேண்டும், அவ்வாறே கணவனும் தனது துணைவிக்கு சரிபாதி உரிமையைத் தரவேண்டும் என்பதை சூசகமாகச் சொல்வதே இந்த கேதார கௌரி விரதம்.

கணவன் மனைவி உறவு நேசத்தோடும் பாசத்தோடும் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் கேதார கௌரி விரதம் இருக்க வேண்டும். ஐப்பசி மாத அமாவாசை நாளில் கேதாரகௌரி விரதம் கொண்டாடப்படுகிறது. சிவனைக்குறித்து அன்னை பார்வதி மேற்கொண்ட விரதங்களில் முக்கியமானது இந்த கேதார கௌரி விரதம். சிவசக்தி இணைந்த சொரூபத்தை இந்த விரதம் பெற்றுத் தந்ததால் பெண்கள் விரும்பிய எல்லா வளங்களையும் இந்த விரதம் அள்ளித் தரும். இறைவனை விட்டு இமைப்பொழுதும் நீங்காத வரம் வேண்டும் என்பதற்காக அன்னை இருந்த தவம் அது. அன்னையின் தவத்தை மெச்சிய சிவன் தனது ஒரு பாகத்தை விட்டுக்கொடுத்தார்.

கேதார கவுரி விரதம் அன்னை பராசக்தி கௌரி இறைவனின் ஒரு பாகத்தை அடைய மேற்கொண்ட விரதம். அன்னை பார்வாதியான கௌரி இந்த விரதத்தை அனுஷ்டித்த காரணத்தைப் பார்த்தால் அது சுவராஸ்யமான கதை. சிவசக்தி இணைந்திருந்தால் மட்டுமே உலகம் இயங்கும் என்பதை உணர்த்தும் விதமாக கேதார கௌரி விரதத்தினைப் பூர்த்தி செய்து அன்னை பார்வதியானவள் சிவபெருமானின் உடம்பினில் சரிபாதியைப் பெற்று தனது உரிமையை நிலைநாட்டினார் என்கிறது புராண கதை.

மகாளய அமாவாசை..சதுரகிரி மலைக்கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள் கூட்டம் - இருவர் உயிரிழப்பு

English summary

Kethara Gowri Viratham is an important fasting observed by Saiva Devotees. This year the Viratham on Tuesday October 25th, 2022.Kedara Gauri Vrat is mainly observed in Tamil Nadu. It is also known as Kedara Vratham.