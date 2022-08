குபேரன் அருள் தரும் குரு புஷ்ய யோகம்...வியாழக்கிழமை இந்த பூஜை செய்தால் கோடீஸ்வரர் ஆவது உறுதி!

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை:பூச நட்சத்திரமும், குரு பகவானின் அருள் பெற்ற வியாழக்கிழை தினமும் இணைந்து வருவது அற்புதமான நாளாகும். அந்த தினம் குரு புஷ்ய யோகம் நிறைந்தது. இந்த நாளில் குபேர பூஜை செய்து வழிபட்டால் கோடீஸ்வர யோகம் தேடி வரும். நாளைய தினம் ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதியன்று வியாழக்கிழமை பூசம் நட்சத்திரமும் கூடிய குரு புஷ்ய யோகம் கூடி வந்துள்ளது. இந்த யோகத்தின் சிறப்பு என்ன, அதன் பலன்கள் என்ன என்பதைப்பற்றியும் பார்க்கலாம்.

வேத ஜோதிடத்தில் நவகிரகங்கள் 12 ராசிகளை ஆளுகின்றன. 12 ராசிகளிலும் மொத்தம் 27 நட்சத்திரங்கள் உள்ளன. இதில், 8 வது நட்சத்திரம் கடக ராசியில் உள்ள பூசம் நட்சத்திரம் மிகவும் புனிதமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

இறைவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பூசம் நட்சத்திர அதிபதி சனி. கடக ராசிக்கு அதிபதி சந்திரன். குருவும் சந்திரனும் இணைந்து குரு சந்திர யோகத்தை ஏற்படுத்துகிறது.



What Is Guru Pushya Yoga And Importance: குரு புஷ்ய யோகம் நிறைந்த வியாழக்கிழமை குருபகவானை வணங்கினால் கோடீஸ்வர யோகம் வீடு தேடி வரும்) Such a conjunction of Guru-Pushya Nakshatra, which has been forming for centuries in 25th August, is a great time for shopping.