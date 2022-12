வெள்ளிக்கிழமை இந்த பரிகாரம் செய்ய மறக்கவே மறக்காதீங்க.. எப்படிப்பட்ட பணக்கஷ்டமும் மாயமாகும்!

Spirtuality

சென்னை: இன்றைய சூழ்நிலையில் ஏதாவது ஒரு வகையில் கஷ்டங்கள் வந்து கொண்டுதான் உள்ளது. பொருளாதார ரீதியான கஷ்டங்கள் பலரையும் வாட்டி வதைக்கிறது. கடன் பட்டவர்கள் மனம் கலங்கி அவமானத்தில் கூனி குறுகிப்போய் விடுவார்கள். கடனை எப்படி அடைக்கப்போகிறோம் என்ற எண்ணத்திலேயே தூங்காமல் தவித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். கடன் பிரச்சினை தீர ஏதாவது ஒரு வழி பிறக்காதா என்று ஏங்கி தவிக்கின்றனர்.

அவர்களுக்காகவே சில பரிகாரங்களை கூறியுள்ளோம்.

பொதுவாகவே நம்பிக்கைகள் நம்மை வழி நடத்தும். நாம் கோடீஸ்வரர்களாக மாறுவோம் என்ற நம்பிக்கை நம்மை வழிநடத்தும். பணக்காரர் ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்படாதவர்கள் இல்லை. பிறக்கும் போது ஏழையாக பிறந்தாலும் இறக்கும் போது கோடீஸ்வரர் ஆக இருக்க வேண்டும் என்று இன்றைய தலைமுறையினர் விரும்புகின்றனர்.

பிசினஸ், வேலையில் சேர, விவசாயம் செய்ய, சின்ன கடை வைக்க என ஏதாவது ஒரு காரணத்திற்காக சக்திக்கு தகுந்து கடன் வாங்கியிருப்பார்கள். அந்த பணம் பலருக்கும் வருமானத்தை இரட்டிப்பு ஆக்கியிருக்கியிருக்கும். சிலருக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி மீள முடியாத கடனில் தள்ளியிருக்கும். அதுபோல கடன் பிரச்சினை தீர சில பரிகாரங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. உங்களால் எந்த பரிகாரத்தை எளிதாக செய்ய முடியுமோ அந்த பரிகாரத்தை செய்து பாருங்கள் உங்களின் பிரச்சினை படிப்படியாக நீங்கும்.

