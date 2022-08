பெண்களே.. வீட்டு சமையலில் இந்த பொருளை மறக்காமல் உபயோகியுங்கள்..பணம் உங்களைத் தேடி வரும்!

Spirtuality

சென்னை: வாழ்க்கையில் எல்லோருக்கும் விருப்பமிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் பணத்தை நோக்கி ஓட வேண்டியிருக்கிறது. பணம் இன்றைக்குப் பல பிரச்னைகளைத் தீர்க்கும் சாவியாக இருந்து வருகிறது. அத்தியாவசியப் பொருள்களிலிருந்து ஆடம்பரமான பொருள்கள் வரை எதை வாங்க வேண்டுமென்றாலும், அதற்குப் பணம் தேவையாயிருக்கிறது. பணம் அதிகம் சேர நாம் செய்ய வேண்டிய எளிமையான பரிகாரத்தைப் பார்க்கலாம்.

எந்த வீட்டினுள் நுழைந்ததும், துர்நாற்றம் இல்லாமலிருக்கிறதோ, நறுமணம் கமழுகிறதோ, அங்கே செல்வச் செழிப்பு அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லும். நமது வீட்டிற்குள் நறுமணம் அதிகமாக இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

தூய்மையாகவும், அமைதியாகவும் இருக்கும் வீட்டில் மகாலட்சுமி குடியேறுவாள். மகாலட்சுமி மனம் மகிழ்ந்து அருளையும் செல்வத்தையும் வழங்க சில பரிகாரங்களைச் செய்ய வேண்டும். நம் வீட்டில் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பொருட்களை பணத்தை ஈர்த்து நம்மிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்.

வீட்டில் இந்த பரிகாரம் செய்தால் பணம் மட்டுமல்ல..புகழும் செல்வாக்கும் உங்களை தேடி வரும்!

