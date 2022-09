ஆன்மீக அரசு..புரட்டாசி மாதத்தில் பெருமாள் கோவில்களுக்கு சுற்றுலா..அமைச்சர் சேகர்பாபு அசத்தல்

Spirtuality

சென்னை: முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வழிகாட்டுதலின்படி புரட்டாசி மாதத்தை முன்னிட்டு பிரசித்தி பெற்ற வைணவத் திருக்கோயில்களுக்கு ஆன்மிகச் சுற்றுலா என அமைச்சர் சேகர்பாபு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இந்த ஆன்மிகச் சுற்றுலாவானது பக்தர்களுக்கு மிகக் குறைந்த கட்டணத்தில் மதிய உணவுடன் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது என்றும் அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார்.

ஆடி மாதத்தில் அம்மன் கோவில்களுக்கு சுற்றுலா, மகா சிவராத்திரி சிறப்பு வழிபாடு என திமுக அரசு ஆன்மீக அரசாகவே மாறி வருகிறது. இந்துக்களுக்கு எதிரான அரசு என்பதை உடைக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் அமைச்சர் சேகர் பாபு.

புரட்டாசி மாதத்தில் பெருமாள் கோவில்களுக்கு ஆன்மீக சுற்றுலாவிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபு, தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தெய்வ வழிபாட்டை தொன்று தொட்டுப் போற்றி வருகின்றனர். பல்வேறு திருக்கோயில்களுக்கு ஒரே நாளில் சென்று வழிபடுவதை பெருவிருப்பமாகக் கொள்கின்றனர். இதனைக் கருத்தில் கொண்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்வழிகாட்டுதலின்படி, தமிழகத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற வைணவ திருக்கோயில்களுக்கு சுற்றுலாத்துறையுடன் ஒருங்கிணைந்து எதிர்வரும் புரட்டாசி மாதம் பக்தர்கள் ஆன்மிகச் சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லப்படுவர் என்று கூறியுள்ளார்.

As the month of Purattasi is about to begin, the Hindu Religious Charities Department has organized a spiritual tour to Perumal temples in collaboration with the Tamil Nadu Tourism Development Corporation.