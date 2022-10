கந்த சஷ்டி..திருச்செந்தூர் சுவாமி கோவிலில் யாகசாலையுடன் தொடக்கம்..30ல் சூரசம்ஹாரம்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்ரமணியசுவாமி கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா யாகசாலை பூஜையுடன் கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளது. முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் வரும் 30ஆம் தேதி கடற்கரையில் நடைபெறும். 31ஆம் தேதி திருக்கல்யாணம் நடைபெற உள்ளது.

சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்தும் இல்லை..சுப்ரமணியருக்கு மிஞ்சிய கடவுளும் இல்லை என்பார்கள். முருகப்பெருமானுக்கு வைகாசி விசாகம், பங்குனி உத்திரம், கார்த்திகை விரதம் போன்ற விழாக்கள் இருந்தாலும் ஐப்பசி மாதம் நடைபெறும் கந்த சஷ்டி விழா சிறப்பானது.

ஆண்டு தோறும் தீபாவளிக்கு மறுநாள் தொடங்கி சஷ்டி வரை 6 நாட்கள் பக்தர்கள் உண்ணாமல் விரதம் இருந்து முருகனை நினைத்து கந்த சஷ்டி கவசம் படித்து வழிபடுவார்கள். முருகப்பெருமானை கந்த சஷ்டி விரதம் இருந்து வழிபாட்டால் எண்ணற்ற நன்மைகள் உண்டாகும். திருமணமான பெண்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

English summary

The Kanda Sashti festival at Tiruchendur Subramaniaswamy Temple has started with a bang with Yagasala Pooja. The main event Soorasamharam will be held on the beach on the 30th 2022. Thirukalyanam is going to be held on 31st.