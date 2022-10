சூரிய கிரகணம்.. தோஷம் நீங்க கோவில்களில் பரிகார பூஜைகள்..திருவண்ணாமலை, நெல்லையில் தீர்த்தவாரி

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சூரிய கிரகணத்தை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் பிரம்மதீர்த்த குளத்தில் தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. நெல்லை நெல்லையப்பர் கோயிலில் சூரிய கிரகண சாந்தி தீர்த்தவாரி நடைபெற்றது. தமிழகம் முழுவதும் கோவில்களில் நடைபெற்ற பரிகார பூஜைகளில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

இந்த ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம் நேற்று மாலை நிகழ்ந்தது. கிரகண காலம் தோஷ காலம் என்பதால் நாடு முழுவதும் பல கோவில்களின் நடை மூடப்பட்டது. தமிழகத்தில் திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில், திருத்தணி முருகன் கோவில்களில் நடை திறக்கப்பட்டிருந்தன. பக்தர்கள் வழக்கம் போல அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

திருநள்ளாறு சனிபகவான் ஆலயத்தில் சூரிய கிரகண காலத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். சூரிய கிரகணம் முடிந்த பின்னர் இரவு ஏழு மணிக்கு மேல் கோவில்கள் திறக்கப்பட்டு பரிகார பூஜைகள் நடைபெற்றன.

English summary

On the occasion of the solar eclipse, a Teerthawari program was held at the Brahmatheertha Pond in Tiruvannamalai Arunachaleswarar Temple. Solar Eclipse Shanti Theerthavari was held at Nellai Nellaiappar Temple. A large number of devotees participated in the parikara pujas held in temples across Tamil Nadu.