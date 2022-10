சூரசம்ஹாரம்..தமிழ் கடவுள் முருகன் ஆலயங்களில் குவிந்த பக்தர்கள்.. எங்கும் எதிரொலித்த அரோகரா முழக்கம்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi

சென்னை: கந்த சஷ்டி விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் நேற்று தமிழகம் முழுவதும் உள்ள முருகன் ஆலயங்களில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா என முழக்கமிட்டு முருகப்பெருமானை வழிபட்டனர்.

தீபாவளி பண்டிகைக்கு மறுநாள் கந்த சஷ்டி விழா தமிழகம் முழுவதும் உள்ள முருகன் ஆலயங்களில் கோலாகலமாக தொடங்கியது. பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் விரதம் இருந்து முருகப்பெருமானை வழிபட்டனர். ஆறாவது நாளான நேற்றைய தினம் முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் திருத்தணி தவிர அனைத்து முருகன் ஆலயங்களிலும் சூரசம்ஹாரம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

அழகன் என்றும் தமிழ் கடவுள் என்றும் போற்றப்படும் முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் நான்காம் படைவீடாக அமையப்பெற்ற கும்பகோணம் அருகேயுள்ள சுவாமிமலை சுவாமிநாதசுவாமி திருக்கோயில், பிரபவ முதல் அட்சய வரையிலான அறுபது தமிழ் வருட தேவதைகள் அறுபது படிக்கட்டுகளாக இருந்து இத்தலத்திற்கு வருகை தரும் முருக பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதாக ஐதீகம்.

ஆஸ்திரேலியாவில் கந்த சஷ்டி.. சூரபத்மனை சம்ஹாரம் செய்த சிட்னி முருகன்

English summary

Soorasamharam the main event of Ganda Sashti festival, was held yesterday in Murugan temples across Tamil Nadu. Tens of thousands of devotees attended and had darshan of Sami. Vetrivel worshiped Lord Muruga chanting Arogara to Murugan.