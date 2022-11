ஜொலிக்கும் திருவண்ணாமலை..கார்த்திகை தீப விழா எல்லை தெய்வ வழிபாட்டுடன் நாளை தொடக்கம்..27ல் கொடியேற்றம்

Spirtuality

திருவண்ணாமலை: கார்த்திகை தீப திருவிழா திருவண்ணாமலையில் எல்லை தெய்வ வழிபாடுடன் நாளை தொடங்குகிறது. 27ம் தேதி கொடியேற்றமும் முக்கிய நிகழ்ச்சியான மகாதீபம் விழா டிசம்பர் 6ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தீப திருவிழா தொடங்க உள்ளதை முன்னிட்டு மின்னொளியில் ஜொலிக்கிறது.

சிவபெருமானில் பஞ்ச பூத தலங்களில் பக்தர்களால் நெருப்புத்தலமாக போற்றப்படுவது திருவண்ணாமலை. சிவபெருமான் மலை வடிவமாக காட்சி அளிப்பதாக ஐதீகம். இங்கு ஆண்டு தோறும் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா 10 நாட்கள் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது.

கொரோனா கட்டுப்பாடு காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக குறைந்த அளவிலான பக்தர்களே தீபத்திருவிழாவிற்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர். தற்போது கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் விலக்கி கொள்ளப்பட்டதால் இந்தாண்டு தீபத்திருவிழாவை காண சுமார் 25 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

The Karthikai Deepam festival begins tomorrow with the worship of the Ellai Deivam at Tiruvannamalai. Flag hoisting on 27th and Mahadeepam festival which is the main event is going to be held on 6th December. Deepa shines brightly as the festival is about to begin.