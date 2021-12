பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் மீண்டும் ஆரி... உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பற்றிய ரசிகர்களின் கருத்துக்கு ஆரி விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.

தனது மனதை கவர்ந்த போட்டியாளர் யார் என்ற கேள்விக்கு ஆரியின் பதில் அசத்தலாக உள்ளது.

ஆரி கூறிய செய்தியைக் கேட்டதும் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தில் திகைத்து வருகின்றனர்.

English summary

Aari has said that he is going to attend the 5th season as a special guest. The fans who heard this are coming out of nowhere.