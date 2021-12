மறைந்தாலும் ஜொலிக்கும் வினு சக்கரவர்த்தியின் பிறந்தநாளில் ரசிகர்களின் வித்தியாசமான வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மறைந்தாலும் ரசிகர்களின் மனதில் வாழ்பவர்களில் ஒரு சிலர் தான் உள்ளனர். அவர்களில் வினுசக்கரவர்த்தி ஒருவர்.

தன்னுடைய கம்பீரமான குரலால் அனைவரையும் கவர்ந்து எடுத்தவரின் பிறந்தநாளுக்கு சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

ஆயிரம் திரைப்படங்களுக்கும் மேலாக நடித்த நடிகரை மறக்க முடியாமல் அவருடைய ரசிகர்கள் பீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

English summary

There are only a handful of people who live on in the minds of fans despite disappearing. Vinu Chakravarthy is one of them. Fans on the social networking site have been congratulating him on his birthday for captivating everyone with his majestic voice.