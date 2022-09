கேப்ரில்லா வெளியிட்ட ஒற்றைப்பதிவு.. என்ன இப்படி சொல்லிவிட்டார்...!! குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான கேப்ரில்லா தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களை குழப்பத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கிறதாம்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நாம் ஈரமான ரோஜாவே சீசன் இரண்டில் கதாநாயகியாக நடிக்கும் கேப்ரில்லா போட்டோக்களை வெளியிட்டு குதர்க்கமாக கேப்ஷன் வெளியிட்டுள்ளார்.

ஒரு பக்கமாக காற்று வாங்க...தலையை சாய்த்து ரசிக்கும் கேப்ரில்லா

English summary

Gabriella, who plays Kavya in the serial eramana roja serial , has posted pictures of herself in sarees on her Instagram page with a confusing caption. Finally he has said that it is my films that are not Kavya.