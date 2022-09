நெகட்டிவ் கமெண்ட்களுக்கு நடிகை மகாலட்சுமி வெளியிட்ட நச் பதில்... இந்த முடிவும் சரிதான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: திடீர் திருமணம் செய்து கொண்ட சின்னத்திரை நடிகையான மகாலட்சுமி மற்றும் ரவீந்திரன் தம்பதிகளை அதிகமாக சமூக வலைத்தளத்தில் நெகட்டிவர்ஸ் கலாய்த்து வருவதற்கு தற்போது மகாலட்சுமி தக்க பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.

மகாலட்சுமியை பற்றி மீம்ஸ்களால் கலாய்க்கும் நெட்டிசன்களுக்கு பதிலடியாக தான் இவர்கள் முன்பு செம்மையாக வாழ்ந்து காட்டப் போகிறேன் என்று சபதம் எடுத்திருப்பதை பார்த்து மகாலட்சுமியின் தீவிரமான ரசிகர் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

திருமண வாழ்க்கையை தொடங்கும் போது அனைவரையும் போல பல கனவுகளோடு தொடங்கிய மகாலட்சுமி தற்போது திருமணம் முடிந்த இரண்டே நாளில் நெட்டிசன்களால் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்திருப்பது நல்லது தான் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Now Mahalakshmi has given a befitting reply to the negatives on the social media about the small screen actress Mahalakshmi and Ravindran who got married suddenly.