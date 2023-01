குழந்தை பிறந்த சில நாட்களில் "மிர்ச்சி செந்தில்” மனைவியை பற்றி கூறிய உருக்கமான வார்த்தைகள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சரவணன் மீனாட்சி சீரியல் நடிகர் செந்தில் தன்னுடைய மனைவியை குறித்து பல்வேறு தகவல்களை கூறியிருக்கிறார்.

திருமணத்திற்கு பிறகு தன்னுடைய மனைவி நடிக்காத காரணத்தைப் பற்றி அவர் வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார்.

தன்னுடைய மனைவி மற்ற நடிகைகளை போல அல்ல என்று செந்தில் கூறிய காரணங்கள் கேட்டு சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்கள் அவர் பேசிய வீடியோவை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

தன்னுடைய குடும்ப வேலை இதுதான்.. பாடகியாக ஆகவில்லை என்றால்? மனம் திறந்த ராஜ லக்ஷ்மி

English summary

Saravanan Meenakshi serial actor Senthil has revealed various information about his wife.He has openly spoken about the reason why his wife did not act after marriage.Fans are sharing the video of Senthil's speech on social media asking why his wife is not like other actresses.