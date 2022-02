பாவனிக்கு ஆதரவாக அமீர் செய்த செயல்..குவியும் கருத்துக்கள்..என்ன இப்படி சொல்லிவிட்டார்..?!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாவனிக்கு ஆதரவாக அமீர் சமூக வலைத்தளத்தில் செய்த செயல் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் பாவனி பற்றி பேசிய அனிதா மற்றும் நிரூப், தாமரைச்செல்விக்கு இப்படி ஒரு பதிலை அமீர் கொடுப்பார் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லையாம்.

சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலை அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரவேண்டும் - பெ.மணியரசன்

English summary

Anitha, Nirup, Tamarai Selvi and Suruthi respond to 4, 'No one can come to the final without doing something..Pavani who played alone'Has said Amir.