விஜய் டிவி சீரியலை பாராட்டி அனுஷ்கா செய்த செயல்.. உருக்கமாக மகிழ்ச்சியை வெளிக்காட்டிய சீரியல் நடிகை

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் தென்றல் வந்து என்னை தொடும் சீரியல் கதாநாயகிக்கு அனுஷ்கா வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாராம்.

ஒரு காலத்தில் நெட்டிசன்களால் அதிகமாக கலாய்க்கப்பட்ட சீரியலுக்கு அனுஷ்கா ஆதரவு தெரிவித்து இருப்பது அந்த சீரியலின் ரசிகர்களின் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதாம்.

மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் பவித்ரா தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட பதிவிருக்கு ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் திரை பிரபலங்களும் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

எளிமையான முறையில் காதலியை கரம்பிடித்த விஜய் டிவி புகழ்... வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

English summary

actress anushka, called Pavitra Janani, who is playing the lead role in the serial, praising the serial thendral vanthu ennai thodum which is being aired on Vijay TV. Pavitra has posted about it on her Instagram.