மகள் பதிவிட்ட போஸ்ட்..அர்ச்சனாவின் வருத்தம்...இப்படி பண்றாங்களே ஏன்.. ரசிகர்களின் ஆறுதல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிரபல தொகுப்பாளரான அர்ச்சனா மற்றும் அவருடைய மகள் சாரா சமூக வலைத்தளத்தில் தன் மனதில் இருக்கும் வருத்தத்தை போஸ்டாக வெளியிட்டுள்ளார்.

நாங்களும் மனிதர்கள் தான்... எதற்காக சிலர் இப்படி செய்கிறார்கள் என்று வேதனையோடு அர்ச்சனா கூறியுள்ளார்.

English summary

Television host Archana and her daughter Zaara have posted their grief on the social networking site. Archana has said with pain that some people do this.