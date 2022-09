கவுண்டவுன் ஸ்டார்ட் மகிழ்ச்சியில் அஸ்வின்.. இவ்வளவு கோபமா..?? எத்தனை பேர் மாட்டிக்க போறாங்களோ..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் தனது அதிகாரப்பூர்வ டிவிட்டர் பக்கத்தில் ஒரு செய்தியை பகிர்ந்து உள்ளார் அஸ்வின்.

அதோடு மட்டுமின்றி இது ஆரம்பம் தான் இன்னும் நிறைய இருக்கு என்று சொல்வது போல் கவுண்டவுன் ஸ்டார்ட் என்று கூறியுள்ளார்.

இதைப் பார்த்த இணையவாசிகள் அஸ்வின் சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் யூடியூப் சேனல்கள் மீது இன்னும் கோபத்தில் இருப்பதாகவும், அதனால் தான் இந்த செய்தியை பகிர்ந்து மகிழ்ந்துள்ளார் என்று கூறி வருகின்றனர்.

#SuriyaAgainistVanniyars;மூளும் டிவிட்டர் போர்! சூர்யாவுக்கு கேள்விக்கணை வீசும் வன்னியர் அமைப்புகள்!

English summary

Ashwin shared the news on his official Twitter page that a YouTuber has been arrested for posting false information as a headline on the home page to increase YouTube views. Moreover, this is just the beginning.