சூட்டிங் ஸ்பாட்டில்... மன்னிப்பு கேட்ட பாண்டியன் ஸ்டோர் ஜீவா...இதுதான் காரணமா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் ஜீவா கேரக்டரில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் வெங்கட் வெளியிட்ட சூட்டிங் ஸ்பாட் வீடியோ வைரலாக பரவி வருகிறது.

என்னமோ. ..என்ன மாயமோ தெரியவில்லை..இதை என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியவில்லை என்று இவர் கூறி இருப்பதை பார்த்து ரசிகர்கள் வியந்து போயுள்ளனர்.

பாவனியை தான் பயந்த பொம்மையோடு கம்பர் செய்த ராஜு.... பக்கா 90ஸ் கிட்ஸ் என்று நிரூபிக்காரே!!!

English summary

The shooting spot video released by Venkat, who is playing the character of Jeeva in the Pandian Store serial, has gone viral.