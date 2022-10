சன் டிவியை விட்டு விலகிய அசார்.. காரணம் இது தானம்.. கடைசியில் இவரும் அந்த வரிசையில் வந்து விட்டாரா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி பலருக்கும் பரிட்சயமான அசார் தற்போது அந்த நிகழ்ச்சியை விட்டு விலகி இருக்கிறார்.

சன் டிவியை விட்டு விலகிய அசார் விஜய் டிவியில் புது நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கப் போகிறாராம்.

தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அசார் வெளியிட்ட செய்தியை பார்த்த ரசிகர்கள் பலர் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள்.

கர்ப்பமாக இருக்கும் சன் டிவி சீரியல் நடிகை.. விஜய் டிவியில் நடிக்கும் கணவருக்காக உருக்கமான பதிவு

English summary

Azhar, who hosted the show "vanakkam tamizha" which is being aired on Sun TV, is currently away from that show. Azhar, who left Sun TV, is going to host a new show on Vijay TV. After seeing the news posted by Azhar on his Instagram page, many fans are raising various questions.