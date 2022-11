இனியாவால் பாக்யாவுக்கு கிடைத்த அதிர்ச்சி.. கடைசியில் கோபிக்கு கிடைத்த வெற்றி.. கதையே மாறிப்போச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கோபியை பள்ளிக்கு அழைத்த இனியாவால் பாக்கியலட்சுமிக்கு அதிர்ச்சி கிடைத்திருக்கிறது.

அமிர்தாவுக்கு போன் செய்து பாக்கியா ஆறுதலாக பேசுகிறார்.

பாக்கியாவிடம் உண்மையை மறைத்த இனியாவின் செயல் கடைசியில் பாக்யாவுக்கு தெரிந்து விட்டது இதனால் குடும்பத்திற்கு புது பிரச்சனை தொடங்க இருக்கிறது.

English summary

In Baakkiyalakshmi Serial, Baakkiyalakshmi is shocked by Iniya who calls Gopi to school. Baakkiya calls Amrita and talks to her for comfort. Iniya's act of hiding the truth from Baakkiya finally comes to light and this causes a new problem for the family.